В элегантном костюме и массивных скульпрутных серьгах: Мишель Обама сходила на вечеринку

После того, как избавилась от статуса первой леди Америки, Мишель Обама кардинально сменила имидж. Сейчас ей 60-лет, она заплела волосы в стильные тонкие косички, носит яркие и креативные костюмы, также позволяет себе эксперименты в макияже.

Появляется на публике Мишель не часто, но каждые ее выход в свет привлекает внимание, в частности из-за роскошных луков. Не стало исключением мероприятие в Нью-Йорке Audible и Higher Ground, которое проводилось в честь запуска подкаста The Wonder Of Stevie, что исследует достижения певца Стиви Уандера.

Бывшая первая леди надела костюм с узором пейсли и цветами, который включал двубортный жакет с серебряными пуговицами. Носила его Мишель в сочетании с блузкой и сапогами. Она дополнила лук выразительными аксессуарами - скульптурными серебряными серьгами и кольцами на руках. Волосы у нее были собраны в низкий пучок, за исключением нескольких обрамляющих лицо прядок.

Во время мероприятия Обама позировала с музыкантом и продюсером Questlove и актрисой Жанель Монэ / Фото: Getty Images

Также Мишель произнесла речь на мероприятии и опубликовала ее на своей странице в Instagram.

