В элегантном костюме и на шпильках: Джилл Байден украсила обложку Harper's Bazaar

Первая леди США дала интервью известному глянцу.

Джилл Байден появилась на обложке журнала Harper's Bazaar и дала интервью.

На обложке первая леди позировала в элегантном темном костюме от Ralph Lauren и туфлях-лодочках на шпильке от Sarah Flint. Свой аутфит она дополнила аккуратной укладкой и украшениями Tiffany & Co.

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Снимки опубликовали на официальной странице глянца в Instagram.

Байден также снялась в фотосессии для издания, где продемонстрировала изыскания образы от таких брендов: Gabriela Hearst, Ralph Lauren, Oscar De La Renta и Adam Lippes.

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В интервью Джилл рассказала, как она поддерживает своего супруга Джо Байдена.

"Я стараюсь поддерживать Джо, потому что не знаю, сколько людей говорит ему: "Это было здорово, это было просто блестяще". Я стараюсь быть для него этим человеком", - поделилась она.

Пока ее супруг баллотировался на пост президента, она продолжала много работать и преподавала английский язык в университете.

"Я женщина, которая любит работать", - призналась первая леди.

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Также она рассказала, что переживала тяжелые времена, когда чувствовала себя зависимой после развода с первым мужем. В первый раз замуж она вышла в 18 лет, а развод оказался очень болезненным.

"Я так верила в институт брака. Когда брак распался, мне было тяжело из-за этого", - сказала Джилл.

После развода Байден негде было жить, и у нее не было денег. Тогда она училась на курсах, чтобы поступить в университет. Ее родители предлагали ей вернуться домой, однако она отказалась. Эта ситуация очень повлияла на ее дальнейшую жизнь.

"Я знала, что никогда, никогда больше не поставлю себя в такое положение, когда у меня нет денег, чтобы быть одной", - отметила она.

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Об этом Джилл всегда говорила своей дочери, а сейчас внушает своим внучкам.

"Я вдалбливала это своей дочери Эшли: будь независимой, будь независимой. И моим внучкам: вы должны быть в состоянии стоять на своих собственных ногах", - рассказала жена президента.

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