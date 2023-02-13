В элегантном костюме и неудобных туфлях: королева Летиция на церемонии

Король и королева Испании сегодня посетили церемонию вручения наград Национальной премии в области инноваций и дизайна в Авилесе.

50-летняя Летиция надела элегантный брючный костюм темного цвета в тонкую полоску от Inés Martín Alcalde за 420 евро. Жакет был с поясом и удачно подчеркивал талию королевы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

На странице бренда в Instagram отметили выбор королевы и написали: "Королева Летиция снова выбирает наш жакет в тонкую полоску на вручении Национальной премии в области инноваций и дизайна".

Обута Летиция была в туфли-лодочки из лаковой кожи бордового цвета от Magritte, в которых, судя по фото, Ее Величеству было не очень комфортно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции был, как обычно, весьма насыщенный макияж на лице, губы она накрасила более натурального цвета помадой, а волосы распустила. В ушах у королевы были серьги-гвоздики от Gold&Roses стоимостью 2655 евро. На пальце у нее было любимое новое кольцо от Coreterno.

Король Филипп VI присоединился к Летиции на мероприятии, он также выглядел элегантно в своем классическом костюме серого цвета в полоску и дополнил образ интересным зеленым галстуком с цветочным принтом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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