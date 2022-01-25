В элегантном костюме и с бокалом: Елена Зеленская показала милое фото мужа

Первая леди Украины поздравила мужа с днем рождения.

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 44. По этому случаю его жена Елена Зеленская опубликовала в Instagram его черно-белое фото.

На нем Владимир запечатлен в элегантном черном костюме и белой рубашке с черной бабочкой. В руке он держит бокал с вином. Президент куда-то смотрит и мило улыбается.

Владимир Зеленский / Instagram Елены Зеленской

Под фото первая леди написала трогательный пост, в которой поздравила мужа с днем рождения:

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе".

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