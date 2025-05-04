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В элегантном костюме и с длинной косой: похудевшая Мишель Обама на мероприятии в театре
Бывшая первая леди США в образе lady in black продемонстрировала стройную фигуру.
Мишель Обама приняла участие в вечере Matriarch с Тиной Ноулз в театре MGM National Harbor в штате Мэриленд.
На сцене она появилась в элегантном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и приталенного двубортного жакета с атласными лацканами. Этим нарядом она прекрасно подчеркнула свою похудевшую фигуру.
Образ Мишель дополнила длинной толстой косой, макияжем с пышными ресницами и черными стрелками и длинным молочным маникюром. Уши она украсила серебряными серьгами.
Напомним, Мишель Обама на конференции в Остине предстала в черном топе и костюме из денима терракотового цвета со шнуровкой от Rabanne.