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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В элегантном костюме и с длинной косой: похудевшая Мишель Обама на мероприятии в театре

Бывшая первая леди США в образе lady in black продемонстрировала стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мишель Обама

Мишель Обама / © Getty Images

Мишель Обама приняла участие в вечере Matriarch с Тиной Ноулз в театре MGM National Harbor в штате Мэриленд.

На сцене она появилась в элегантном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и приталенного двубортного жакета с атласными лацканами. Этим нарядом она прекрасно подчеркнула свою похудевшую фигуру.

Мишель Обама / © Getty Images

Мишель Обама / © Getty Images

Образ Мишель дополнила длинной толстой косой, макияжем с пышными ресницами и черными стрелками и длинным молочным маникюром. Уши она украсила серебряными серьгами.

Напомним, Мишель Обама на конференции в Остине предстала в черном топе и костюме из денима терракотового цвета со шнуровкой от Rabanne.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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