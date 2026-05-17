В элегантном костюме и с галстуком: принц Уильям посетил футбольный матч
Принц Уэльский, как покровитель Футбольной ассоциации, посетил финальный матч Кубка Англии Emirates FA Cup 2026 между командами Челси и Манчестер Сити.
Футбольный матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в субботу, 16 мая.
Принц Уильям является покровителем Футбольной ассоциации, руководящего органа этого вида спорта в Англии. Он регулярно посещает важные матчи, включая финал Кубка Англии, и вручает трофей победителям.
Наследник престола прибыл на игру в классическом синем костюме, белой рубашке и синем галстуке в красную полоску. Он был обут в черные туфли, а у него на руке были часы.
Ранее в этом месяце принц Уэльский присутствовал на трибунах в Бирмингеме, откровенно болея за свою любимую команду «Астон Вилла», которая обыграла «Ноттингем Форест» в полуфинальном матче и вышла в финал Лиги Европы.
Позже на садовой вечеринке в Букингемском дворце принцесса Уэльская Кейт рассказывала, что она вместе с тремя детьми смотрела этот матч дома по телевизору и поделилась подробностями, как это было.