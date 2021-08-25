В элегантном костюме и с красной помадой: невероятная Елена Зеленская сходила на концерт итальянского певца

Первая леди в образе total black посетила концерт Андреа Бочелли, посвященный Дню независимости Украины.

Вчера, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская после официального празднования Дня независимости посетили концерт известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который прошел в Мариинском парке. Фотографии с мероприятия глава государства опубликовал на своей странице в Instagram.

Елена и Владимир Зеленский/Instagram Владимира Зеленского

"Вместе с @olenazelenska_official посетили концерт итальянского гения Андреа Бочелли "Голос моей души". В восторге от удивительной силы его пения.

Важно, что миссия мероприятия — благотворительная. Собранные средства будут направлены на создание центра современного искусства — музея Ивана Марчука", — написал Зеленский в посте.

Елена и Владимир Зеленский/Instagram Владимира Зеленского

В этот вечер первая леди выглядела невероятно изысканно. Она надела элегантный черный костюм от украинского дизайнера FROLOV.

Елена Зеленская/Instagram Ивана Фролова

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Одеяние состояло из жакета-смокинга с красной подкладкой и прорезанными рукавами, а также прямых брюк с разрезами.

Костюм Зеленская скомбинировала с черным топом и босоножками на шпильках.

Гармонично выглядел с луком жены президента вечерний макияж с акцентом на красной помаде. Ровная укладка и элегантные серьги завершили эффектный аутфит Елены.

Елена Зеленская/Instagram Ивана Фролова

Владимир появился в черном классическом костюме, белой рубашке и черном галстуке.

Напомним, а на официальную часть празднования Дня независимости Елена выбрала изысканный и нежный белый образ от украинского дизайнера Лилии Литковской. Она сочетала рубашку с белой вышивкой спереди и сзади в виде колосков с юбкой, зауженной книзу.

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

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