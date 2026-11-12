В элегантном костюме и с маком на груди: король Чарльз посетил институт в Лондоне

Король Чарльз / © Getty Images

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Это произошло во время визита монарха в институт 11 ноября в Лондоне, приуроченного к десятилетию со дня основания учреждения.

Институт Фрэнсиса Крика — ведущая британская организация в области биомедицинских исследований, деятельность которой сосредоточена на изучении фундаментальных биологических процессов, лежащих в основе здоровья и заболеваний.

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Король Чарльз / © Getty Images

Король надел темно-синий костюм-двойку в тонкую вертикальную полоску со свободными прямыми брюками. Король на протяжении десятилетий заказывает костюмы у портных с Сэвил-Роу, чаще всего в ателье Anderson & Sheppard или Gieves & Hawkes, возможно, этот вариант также оттуда.

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Под пиджаком у Чарльза была классическая белая рубашка с жестким воротником и манжетами на запонках — традиционно король носит рубашки, сшитые на заказ в британском ателье Turnbull & Asser. Также он носил светло-голубой шелковый галстук с мелким геометрическим узором и нагрудный платок в кармане пиджака.

Образ монарха завершали черные полированные кожаные оксфорды на шнуровке, на левом лацкане его пиджака был приколот красный мак памяти, а на мизинце левой руки надето его фамильное золотое кольцо-печатка.

Король Чарльз / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, что король любит яркие принты на галстуках и детальнее рассказывали о его коллекции.

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