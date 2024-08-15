В элегантном костюме и с пучком: Меган Маркл с мужем прилетела в Колумбию

Принц Гарри и Меган Маркл начали свой тур по Колумбии.
Пару приветствовала в Колумбии вице-президент Франсия Маркес в своей официальной резиденции в Боготе. Визит Сассекских продлится четыре дня.
Пока что нам доступно лишь одно фото, но на нем можно рассмотреть образ, который герцогиня Меган выбрала для первого выхода в этой стране.
Герцогиня надела темно-синий жилет с воротником и золотыми пуговицами от нью-йоркского бренда Veronica Beard и темно-синие брюки от этого же дизайнера. Волосы Меган собрала в низкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и нежным блеском подчеркнула губы. В ее ушах были лаконичные золотые серьги-гвоздики. Маникюр герцогини был выполнен в светлом оттенке.
Первый день визита герцога и герцогини Сассекских должен был начаться с посещения местной детской школы Colegio Cultura Popular с экскурсии и встречи с ее директором. Но снимками пока что не поделились.
В течение следующих четырех дней герцоги Сассекские посетят Боготу, а затем отправятся в Картахену и Кали. Ждем с нетерпением новых образом герцогини Сассекской. Ее муж принц Гарри также встретится с членами сборной Колумбии, участвующими в "Играх непокоренных", которые готовятся к играм 2025 года в Уистлере, в Канаде.
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