В элегантном костюме и с пучком: Меган Маркл с мужем прилетела в Колумбию

Пару приветствовала в Колумбии вице-президент Франсия Маркес в своей официальной резиденции в Боготе. Визит Сассекских продлится четыре дня.

Пока что нам доступно лишь одно фото, но на нем можно рассмотреть образ, который герцогиня Меган выбрала для первого выхода в этой стране.

Герцогиня надела темно-синий жилет с воротником и золотыми пуговицами от нью-йоркского бренда Veronica Beard и темно-синие брюки от этого же дизайнера. Волосы Меган собрала в низкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и нежным блеском подчеркнула губы. В ее ушах были лаконичные золотые серьги-гвоздики. Маникюр герцогини был выполнен в светлом оттенке.

Первый день визита герцога и герцогини Сассекских должен был начаться с посещения местной детской школы Colegio Cultura Popular с экскурсии и встречи с ее директором. Но снимками пока что не поделились.

Меган Маркл и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Getty Images

В течение следующих четырех дней герцоги Сассекские посетят Боготу, а затем отправятся в Картахену и Кали. Ждем с нетерпением новых образом герцогини Сассекской. Ее муж принц Гарри также встретится с членами сборной Колумбии, участвующими в "Играх непокоренных", которые готовятся к играм 2025 года в Уистлере, в Канаде.

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