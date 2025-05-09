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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

В элегантном костюме и с ярким маникюром: кронпринцесса Виктория сходила на рабочее мероприятие

Кронпринцесса Виктория посетила светское мероприятие в Стокгольме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

В четверг кронпринцесса Виктория посетила мероприятие, посвященное 100-летию Шведского института в Риме, в доме принца Евгения Вальдемарсудде в Стокгольме.

Шведский институт в Риме — научно-исследовательское учреждение, служащее базой для археологических раскопок и других научных исследований в Италии.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Для нового публичного выхода Виктория выбрала брючный костюм Andiata, который она сочетала с туфлями Gianvito Rossi и клатчем Abro. Принцесса дополнила наряд серьгами Bvlgari, кольцом Bvlgari и ожерельем Efva Attling.

У нее был красный маникюр, несколько золотых браслетов на запястье, а в руках она держала букет цветов. Также Виктория собрала волосы в свой фирменный пучок и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, несколькими неделями ранее кронпринцесса с мужем посетила Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. И тогда появилась на публике в небесно-голубом брючном костюме.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Принцесса Виктория с сыном Оскаром_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцесса Виктория с мужем и дочкой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

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