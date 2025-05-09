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В элегантном костюме и с ярким маникюром: кронпринцесса Виктория сходила на рабочее мероприятие
Кронпринцесса Виктория посетила светское мероприятие в Стокгольме.
В четверг кронпринцесса Виктория посетила мероприятие, посвященное 100-летию Шведского института в Риме, в доме принца Евгения Вальдемарсудде в Стокгольме.
Шведский институт в Риме — научно-исследовательское учреждение, служащее базой для археологических раскопок и других научных исследований в Италии.
Для нового публичного выхода Виктория выбрала брючный костюм Andiata, который она сочетала с туфлями Gianvito Rossi и клатчем Abro. Принцесса дополнила наряд серьгами Bvlgari, кольцом Bvlgari и ожерельем Efva Attling.
У нее был красный маникюр, несколько золотых браслетов на запястье, а в руках она держала букет цветов. Также Виктория собрала волосы в свой фирменный пучок и сделала легкий дневной макияж.
Напомним, несколькими неделями ранее кронпринцесса с мужем посетила Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. И тогда появилась на публике в небесно-голубом брючном костюме.