В элегантном костюме и с ярким маникюром: кронпринцесса Виктория сходила на рабочее мероприятие

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

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В четверг кронпринцесса Виктория посетила мероприятие, посвященное 100-летию Шведского института в Риме, в доме принца Евгения Вальдемарсудде в Стокгольме.

Шведский институт в Риме — научно-исследовательское учреждение, служащее базой для археологических раскопок и других научных исследований в Италии.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Для нового публичного выхода Виктория выбрала брючный костюм Andiata, который она сочетала с туфлями Gianvito Rossi и клатчем Abro. Принцесса дополнила наряд серьгами Bvlgari, кольцом Bvlgari и ожерельем Efva Attling.

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У нее был красный маникюр, несколько золотых браслетов на запястье, а в руках она держала букет цветов. Также Виктория собрала волосы в свой фирменный пучок и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, несколькими неделями ранее кронпринцесса с мужем посетила Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. И тогда появилась на публике в небесно-голубом брючном костюме.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images