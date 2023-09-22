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В элегантном костюме и с жемчужным ожерельем: новый выход Елены Зеленской в Нью-Йорке

В элегантном костюме и с жемчужным ожерельем: новый выход Елены Зеленской в Нью-Йорке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном костюме и с жемчужным ожерельем: новый выход Елены Зеленской в Нью-Йорке

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Сайт президента Украины

Первая леди Украины продемонстрировала красивый образ total black.

Президентские супруги Владимира и Елены Зеленской в рамках своего визита в США посетили Национальный мемориал в честь погибших во время террористического акта 11 сентября 2001 года и почтили память жертв. Зеленские возложили венок к мемориалу и цветы к памятнику самой молодой пассажирке самолета, погибшей в результате теракта.

Елена Зеленская / © Сайт президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Сайт президента Украины
Елена и Владимир Зеленские / © Сайт президента Украины
Елена и Владимир Зеленские / Фото: Сайт президента Украины

Там первая леди появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из жакета интересного кроя с небольшими разрезами на рукавах и штанах-палацо. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках. Аутфит Елена дополнила элегантной прической, легким макияжем, лаконичными золотыми серьгами и жемчужным ожерельем.

Елена Зеленская / © Сайт президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Сайт президента Украины
Елена и Владимир Зеленские / © Сайт президента Украины
Елена и Владимир Зеленские / Фото: Сайт президента Украины
Елена Зеленская / © Сайт президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Сайт президента Украины

Владимир Зеленский был одет в рубашку цвета хаки, штаны-карго и темно-бежевые кроссовки.

Напомним, Елена Зеленская на мероприятии Джилл Байден предстала в сером костюме-тройке и с символической брошью из позолоченного серебра в виде петуха ручной работы от украинского бренда Gunia Project.

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Дата публикации
Просмотры
164
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