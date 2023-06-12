В элегантном костюме и с жемчужными серьгами: императрица Масако на торжественном событии в Токио

Японская императрица предпочитает образы светлых оттенков, в которых часто появляется на разных мероприятиях.

Японская императрица Масако и император Нарухито посетили 113 церемонию награждения академии, которая состоялась в зале Японской академии в Токио.

Для этого события Ее Величество выбрала элегантный аутфит. На ней был светлый костюм, состоявший из юбки миди и однобортного жакета с асимметричным воротником и светлыми пуговицами. На голове у нее была шляпа такого же цвета с атласной полоской.

Масако обула белые туфли на невысоких каблуках, в руке она держала белые перчатки и белый клатч. В макияже императрица сделала акцент на черных стрелках. Уши императрица украсила массивными жемчужными серьгами, а к жакету прикрепила изысканную серебряную брошь с камнями.

Императрица Масако / Фото: Getty Images

На императоре был черный фрак, черный жилет, белая рубашка, серый галстук и серые брюки в полоску. На лицо императорская пара надела белые защитные маски.

Напомним, в прошлый раз императрица Масако появилась на мероприятии в белом рельефном жакете на запах и белой блузке с белым цветочным принтом.

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