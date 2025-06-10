В элегантном костюме и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон ошеломила роскошным образом в Ницце

Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в Ницце ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по вопросам океана (UNOC3). Мероприятие посетили кронпринцесса Швеции Виктория и президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес с женой Синье Зейкате, которые сфотографировались с супругами Макрон.

Брижит и Эммануэль Макрон, кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон, Родриго Чавес Роблес и Синье Зейкате / © Associated Press

Первая леди Франции приковала взгляды всех присутствующих своим изысканным образом total black. На ней был черный шелковый топ и элегантный черный костюм, состоявший из двубортного жакета с атласными акцентными лацканами и пуговицами и штанов со стрелками и расклешенным низом, которые визуально удлиняли ноги.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Аутфит Брижит дополнила клатчем с металлической фурнитурой от своего любимого модного дома Louis Vuitton и черными остроносыми туфлями со вставкой с фирменной монограммой бренда.

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Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Жена президента надела красивый парик с прикорневым объемом и сделала нежный макияж. Шею она украсила роскошным бриллиантовым колье, а руки – кольцами с бриллиантами.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон надел свой любимый черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета сливочного масла и кроссовках сходила в бассейн.