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В элегантном костюме и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон ошеломила роскошным образом в Ницце
Новый выход первой леди Франции еще раз доказал, как, казалось бы, из простых вещей можно создать эффектный аутфит, о котором еще долго будут говорить.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в Ницце ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по вопросам океана (UNOC3). Мероприятие посетили кронпринцесса Швеции Виктория и президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес с женой Синье Зейкате, которые сфотографировались с супругами Макрон.
Первая леди Франции приковала взгляды всех присутствующих своим изысканным образом total black. На ней был черный шелковый топ и элегантный черный костюм, состоявший из двубортного жакета с атласными акцентными лацканами и пуговицами и штанов со стрелками и расклешенным низом, которые визуально удлиняли ноги.
Аутфит Брижит дополнила клатчем с металлической фурнитурой от своего любимого модного дома Louis Vuitton и черными остроносыми туфлями со вставкой с фирменной монограммой бренда.
Жена президента надела красивый парик с прикорневым объемом и сделала нежный макияж. Шею она украсила роскошным бриллиантовым колье, а руки – кольцами с бриллиантами.
Эммануэль Макрон надел свой любимый черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета сливочного масла и кроссовках сходила в бассейн.