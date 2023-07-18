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В элегантном костюме и жемчужных украшениях: принцесса Кико на спортивных соревнованиях

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном костюме и жемчужных украшениях: принцесса Кико на спортивных соревнованиях

Принцесса Кико / Фото: Associated Press

Японская принцесса выбрала для своего выхода красивый нежный аутфит.

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико посетили церемонию открытия Чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Для такого события Кико выбрала элегантный твидовый наряд перламутрового светло-голубого цвета, состоявшего из платья-футляра и приталенного жакета без воротника и пуговиц. На талии был тонкий тканевый ремешок.

Принцесса Кико / © Associated Press
Принцесса Кико / Фото: Associated Press

Аутфит принцесса дополнила жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж, к жакету прикрепила изысканную брошь и завершила лук белыми перчатками и сумкой.

Принц Акисино был одет в черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в белую полоску.

Напомним, на церемонии коронации Чарльза III принцесса Кико появилась в пудровом кимоно с золотисто-белым принтом и серо-зеленым оби с цветочным золотисто-оранжевым орнаментом.

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Дата публикации
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