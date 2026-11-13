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В элегантном костюме: королева Матильда сходила на книжное мероприятие
Королева Матильда совершила королевский визит в магазин Kringwinkel в Вилворде.
Ее Величество посетила магазин в преддверии ежегодной бельгийской Недели чтения вслух, которая в 2026 году проходит с 21 по 29 ноября.
В рамках этого визита королева Матильда поучаствовала в сессии чтения вслух для детей, а также ознакомилась с работой магазина, в том числе с процессом сортировки подержанных книг.
На Матильде был монохромный брючный костюм глубокого винно-бордового оттенка от Max Mara и трикотажная водолазка в тон под жакетом. Образ она дополнила крупными треугольными серьгами с темными подвесками из коллекции Giorgio Armani, золотым браслетом-цепочкой с подвесками и очками для чтения в черной оправе. Волосы уложила в свою фирменную прическу и сделала дневной макияж.
Ранее мы показывали, как королева Матильда в синем деловом костюме посетила город Мол.