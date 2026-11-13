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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В элегантном костюме: королева Матильда сходила на книжное мероприятие

Королева Матильда совершила королевский визит в магазин Kringwinkel в Вилворде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество посетила магазин в преддверии ежегодной бельгийской Недели чтения вслух, которая в 2026 году проходит с 21 по 29 ноября.

В рамках этого визита королева Матильда поучаствовала в сессии чтения вслух для детей, а также ознакомилась с работой магазина, в том числе с процессом сортировки подержанных книг.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

На Матильде был монохромный брючный костюм глубокого винно-бордового оттенка от Max Mara и трикотажная водолазка в тон под жакетом. Образ она дополнила крупными треугольными серьгами с темными подвесками из коллекции Giorgio Armani, золотым браслетом-цепочкой с подвесками и очками для чтения в черной оправе. Волосы уложила в свою фирменную прическу и сделала дневной макияж.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Ранее мы показывали, как королева Матильда в синем деловом костюме посетила город Мол.

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