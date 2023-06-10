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В элегантном костюме от Ralph Lauren: Джилл Байден сопровождала мужа в сине-белом наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
333
Время на прочтение
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В элегантном костюме от Ralph Lauren: Джилл Байден сопровождала мужа в сине-белом наряде

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Первая леди решила поддержать американский бренд.

Первая леди США Джилл Байден и президент Джо Байден посетили вместе штат Северная Каролина, где вначале у них в городе Роки-Маунт состоялась встреча со студентами муниципального Колледжа Нэш Коммьюнити.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Затем пара отправилась в Форт-Либерти - один из основных гарнизонов Армии США. Там президент публично подписал указ направленный на поддержку и трудоустройство семей военных. Первая леди везде сопровождала супруга.

На Джилл Байден в тот день был наряд от бренда Ralph Lauren, состоящий их темно-синего блейзера с большими пуговицами и белой плиссированной юбки с синей окантовкой на подоле.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press
Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Дополнили образ Джилл Байден синие замшевые туфли от Marion Parke, а также украшения, среди которых можно рассмотреть золотые серьги-кольца, браслеты на запястьях, колье от Tiffany & Co., а также ее любимую подвеску со словом "МАМА", которую она никогда не снимает.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
333
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