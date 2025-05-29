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В элегантном костюме с красивыми пуговицами: Брижит Макрон сходила в музей в Джакарте
Первая леди Франции любит штанные костюмы, которые ей идут.
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон в рамках официального визита в Индонезию посетила Национальный музей в Джакарте.
Там она появилась в элегантном костюме цвета индиго, состоявшем из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета со строчками и красивыми серебряными пуговицами, половина из которых была с черными камнями.
Наряд Брижит скомбинировали с черными ботильонами на высокой грубой подошве и каблуках.
Аутфит первая леди дополнила объемным париком, любимым макияжем смоки-айс, черными солнцезащитными очками и кольцами с бриллиантами.
Напомним, Брижит Макрон на встречу с президентом Индонезии надела шелковое молочное платье миди от бренда Louis Vuitton.