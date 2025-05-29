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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В элегантном костюме с красивыми пуговицами: Брижит Макрон сходила в музей в Джакарте

Первая леди Франции любит штанные костюмы, которые ей идут.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон в рамках официального визита в Индонезию посетила Национальный музей в Джакарте.

Там она появилась в элегантном костюме цвета индиго, состоявшем из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета со строчками и красивыми серебряными пуговицами, половина из которых была с черными камнями.

Брижит Макрон в музее в Джакарте / © Getty Images

Брижит Макрон в музее в Джакарте / © Getty Images

Наряд Брижит скомбинировали с черными ботильонами на высокой грубой подошве и каблуках.

Аутфит первая леди дополнила объемным париком, любимым макияжем смоки-айс, черными солнцезащитными очками и кольцами с бриллиантами.

Напомним, Брижит Макрон на встречу с президентом Индонезии надела шелковое молочное платье миди от бренда Louis Vuitton.

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