В элегантном костюме с красивыми пуговицами: Брижит Макрон сходила в музей в Джакарте

Брижит Макрон / © Getty Images

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон в рамках официального визита в Индонезию посетила Национальный музей в Джакарте.

Там она появилась в элегантном костюме цвета индиго, состоявшем из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета со строчками и красивыми серебряными пуговицами, половина из которых была с черными камнями.

Брижит Макрон в музее в Джакарте / © Getty Images

Наряд Брижит скомбинировали с черными ботильонами на высокой грубой подошве и каблуках.

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Аутфит первая леди дополнила объемным париком, любимым макияжем смоки-айс, черными солнцезащитными очками и кольцами с бриллиантами.

Напомним, Брижит Макрон на встречу с президентом Индонезии надела шелковое молочное платье миди от бренда Louis Vuitton.