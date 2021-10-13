В элегантном красном жакете: пресс-секретарь Байдена на встрече с журналистами

В элегантном красном жакете: пресс-секретарь Байдена на встрече с журналистами

Джен Псаки пополнила гардероб ярким жакетом.

Вчера, 12 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

На этот раз она продемонстрировала яркий деловой аутфит. Она надела элегантный ярко-красный жакет с круглым воротником и круглыми пуговицами. Его Дженнифер сочетала с черными прямыми брюками. На руке у нее были часы и браслет.

Джен Псаки / Associated Press

Аккуратная укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах завершили образ Псаки.

Джен Псаки / Associated Press

В прошлый раз пресс-секретарь появилась перед СМИ в трикотажном коралловом платье с короткими рукавами.

Джен Псаки / Associated Press

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