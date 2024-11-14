В элегантном луке и с новой прической: княгиня Шарлин вышла в свет с мужем

Супружеская чета приняла участие в раздаче подарков Красного Креста в Монако. Это благотворительное мероприятие, которое князь и княгиня посещают ежегодно.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Шарлин появилась на публике в черном трикотажном свитере и брюках со стрелками, а сверху надела длинную молочную жилетку. Обута княгиня была в коричневые замшевые туфли на каблуках и с квадратными пряжками. Она сделала очень легкий макияж, надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами и распустила белокурые волосы, которые уже успела отрастить. От ее короткой стрижки не осталось и следа.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II также был элегантен. Он надел синий костюм, белую рубашку и синий галстук в разноцветную крапинку.

В прошлом году мероприятие проходило 16 ноября во дворце в Монако. Тогда Шарлин также выбрала скромный лук, но ее прическа была другой.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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