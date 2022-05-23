В элегантном луке и скромных украшениях: Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите

В элегантном луке и скромных украшениях: Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите Global Citizen NOW в Нью-Йорке.

Global Citizen NOW - это двухдневная срочная встреча, призванная победить бедность и защитить планету, в которой примут участие более 200 спикеров.

С начала полномасштабной войны в Украине Урсула активно поддерживает нашу страну и ее европейский курс. Во время своего выступления на саммите политик предупредила, что война, изменение климата и глобальный продовольственный кризис являются одними из самых серьезных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

Во всем мире более 276 миллионов человек страдают от сильного голода , и это число может почти удвоиться в результате российского вторжения в Украину, которое поставило под угрозу производство продуктов питания в двух крупнейших экспортерах сельскохозяйственных культур в мире.

Европейский союз, сильно зависящий от российской нефти и природного газа, ускорил отказ от ископаемого топлива, чтобы лишить путинский режим основного источника дохода .

"Путин никогда бы не подумал, что он ускоряет "зеленый переход", европейское "зеленое соглашение" к экономике с нулевым уровнем выбросов", — сказала фон дер Ляйен, пишет globalcitizen.org.

Урсула приехала на саммит в коротком бежевом жакете, под которым была блузка цвета морской волны, в черных брюках и черных туфлях. Аккуратная прическа и макияж, скромное колье и серьги из жемчуга дополнили образ политика.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

Напомним, Урсула фон дер Ляйен стала первым высокопоставленным европейским политиком, который с момента резни в Буче посетил места преступлений российской армии.

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