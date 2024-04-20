В элегантном луке и в особенных украшениях: королева Мэри появилась на публике

Королева Мэри поприветствовала публику после посещения 50-летия Ольборгского университета в Доме музыки в Ольборге.

Ее Величество вышла в свет в фиолетовой шифоновой блузке Jesper Høvring и черной юбке, украшенной камнями. Под мышкой у Мэри был баклажановый клатч-конверт из крокодиловой кожи Carlend Copenhagen, а в руках она держала букет цветов.

Королева распустила свои каштановые волосы, надела серьги с фиолетовыми камнями, прекрасно гармонировавшими с ее образом, сделала насыщенный макияж глаз и помадой подчеркнула губы. На шее у королевы было две золотые цепочки с кулонами – одна с буквой "F" - первая буква имени ее мужа Фредерика от бренда Halberstadt, а на второй выгравированы имена четверых ее детей "С, I, V, J" само украшение от бренда Julie Sandlau.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе королева Мэри встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. На ней Ее Величество появилась в пудровом костюме и питоновых туфлях.

Читайте также: