В элегантном молочном костюме: первая леди Южной Кореи подчеркнула стройную фигуру нарядом

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга - первая леди Ким Кеон Хи - провели в Великобритании с государственным визитом три дня. В свой последний день в стране они посетили военные штабы Черчилля в центре Лондона, а затем направились в Букингемский дворец, где король Чарльз и королева Камилла попрощались с ними.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

В этот раз первая леди Ким Кеон Хи надела костюм молочного оттенка, состоящий из юбки и жакета. Также она надела желтую рубашку на пуговицах и сделала легкий макияж.

На шее у первой леди был завязан элегантный легкий шарф. Также она надела туфли на каблуках, а волосы уложила в любимую объемную прическу. В руке у 51-летней Ким Кеон Хи была черная сумка на коротких ручках.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

А вот королева Камилла отдала в этот раз предпочтение своему любимому синему цвету. Ее Величество появилась в синем пальто и лодочках на каблуках.

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