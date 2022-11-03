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В элегантном монохромном образе: принцесса Уэльская приехала в Скарборо

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1488
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном монохромном образе: принцесса Уэльская приехала в Скарборо

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Подобрать все вещи в одном тоне не так уж сложно, но выглядит это почти всегда очень эффектно.

Сегодня, 3 ноября, принцесса Уэльская Кэтрин с мужем принцем Уильямом приехала в общественный центр города Скарборо. 

Пара приехала в курортный город в Северном Йоркшире, чтобы пообщаться с местными организациями, которые получат финансирование из Королевского фонда принца и принцессы Уэльских. 

Принцесса Уэльская для визита выбрала миди-платье цвета верблюжьей шерсти и такого же цвета пальто от Max&Co за 530 евро, сумку DeMellier London за 340 евро и плетеный пояс на талии от Boden за 70 евро. Остроносые лодочки тоже были подобраны в тон наряду. 

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королевская чета в преддверии Дня памяти, который отмечают 11 ноября, приколола к лацканам красные маки. 

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Дата публикации
Просмотры
1488
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