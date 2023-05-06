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В элегантном наряде и на шпильках: Елена Зеленская в сопровождении Дениса Шмыгаля прибыла на коронацию Чарльза III

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1839
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном наряде и на шпильках: Елена Зеленская в сопровождении Дениса Шмыгаля прибыла на коронацию Чарльза III

Елена Зеленская и Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Коронационная служба состоится в Вестминстерском аббатстве.

Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза III в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Она появилась в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Первая леди выглядит очаровательно. Для такого важного события Елена выбрала элегантный наряд пастельного бледно-голубого цвета от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоящего из пальто с двумя пуговицами и платья миди.

Елена Зеленская и Денис Шмигаль / © Associated Press
Елена Зеленская и Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Образ Зеленска дополнила белыми туфлями на шпильках. Она сделала аккуратную прическу с локонами и боковым пробором и нежный макияж. Аутфит первая леди завершила изысканными жемчужными серьгами и жемчужной подвеской на цепочке.

Елена Зеленская / © Associated Press
Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Денис Шмигаль надел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

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Дата публикации
Просмотры
1839
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