В элегантном наряде и с символической брошью: красивая Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции

Первая леди Украины появилась на встрече в образе от украинского бренда.

Елена Зеленская в рамках своего визита во Францию встретилась со своей коллегой – Брижит Макрон. Первая леди Франции встречала почтенную гостью у Елисейского дворца.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Затем Елену поприветствовал с визитом и президент Франции Эммануэль Макрон.

Елена Зеленская и Эммануэль Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Эммануэль Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила Макрон за то, что Франция приняла в своих школах более 17 тысяч детей из Украины, для которых создали виртуальные классы украинского языка.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Вместе они посетили одну из таких школ, где пообщались с ее учениками и учителями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день Елена Зеленская продемонстрировала красивый образ в наряде от украинского бренда The Coat, состоявшего из элегантного жакета и платья миди. Аутфит она дополнила белой рубашкой и коричневыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К жакету первая леди прикрепила золотую брошь "Полин, Євшан-Зілля" (символизирующая возвращение домой) от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Елена сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши золотыми лаконичными серьгами.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская в жакете с цветочной вышивкой посетила премьеру фильма об Украине — "С Украиной в сердце" французского режиссера и философа Бернара-Анри Леви.

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