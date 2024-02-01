В элегантном наряде и с сумкой Louis Vuitton: Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приехали с двухдневным визитом в Стокгольм по приглашению от шведской королевской семьи.

Там первая леди появилась в красивом нежном аутфите. На ней был наряд бледно-мятного оттенка, состоявший из элегантного пальто и платья-футляра до колен. Короткая длина прекрасно подчеркнула стройные ноги Макрон.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Лук Брижит дополнила платком в тон с черным принтом на шее, черными туфлями на высоких каблуках, черными кожаными перчатками и черной сумкой от своего любимого Дома моды Louis Vuitton.

Жена президента надела объемный парик и сделала макияж смоки-айс. Особое внимание она уделила украшениям. На руках у нее были часы с черным ремешком и роскошные кольца с бриллиантами и сапфирами.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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