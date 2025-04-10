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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

В элегантном наряде и с жемчужными украшениями: императрица Масако на вулканическом острове

Японская императрица в черно-белом элегантном наряде с мужем прибыли на остров Иводзима, чтобы почтить память погибших в войне.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
император Нарухито и императрица Масако

император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Японский император Нарухито и императрица Масако посетили вулканический остров Иводзима. Там супруги почтили погибших в битве за Иводзиму: они возложили цветы к памятнику и вылили воду на холм Реквием.

/ © Associated Press

© Associated Press

Масако появилась на острове в элегантном наряде. На ней было черное платье-футляр и черный жакет с белым воротником. Аутфит Ее Величество дополнила элегантной черной шляпой с белой полоской, а также белыми перчатками. Обута она была в черные кожаные туфли на стойких каблуках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Императрица украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем. Глаза она подчеркнула черным карандашом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Император Нарухито был одет в черный классический костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в мелкие пятнышки.

Напомним, императрица Масако на деловой встрече предстала в платье цвета индиго с кружевом в зоне декольте и жакет такого же цвета с кружевными вставками.

Дата публикации
Количество просмотров
111
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