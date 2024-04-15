В элегантном наряде и с жемчужными украшениями: японская принцесса Айко на весеннем концерте

Японская принцесса сочетала в своем аутфите светлый наряд, черные клатч и обувь.
Японская принцесса Айко посетила весенний концерт древней японской придворной музыки "Гагака". Мероприятие прошло в Императорском дворце в Токио.
Там Айко появилась в элегантном светлом наряде, состоявшем из платья миди и приталенного жакета с декоративными пуговицами на рукавах и тонким ремешком с бантиком на талии.
Аутфит принцесса дополнила черными туфлями и черным клатчем. Волосы она собрала в низкий хвост, надела на лицо белую защитную маску, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – ожерельем из жемчуга.
Напомним, принцесса Айко сходила в храм в платье цвета айвори и жемчугах.
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