В элегантном наряде и жемчугах: 89-летняя бывшая императрица Японии Митико на памятном мероприятии

Бывшая императрица Японии Митико вместе с другими членами семьи приехала в храм Мэйдзи в Токио, где состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине смерти жены бывшего императора Мэйдзи – императрице Секэн (она скончалась 9 апреля 1914 года).

Почетная императрица Митико / Фото: Getty Images

Почетная императрица выглядела хорошо. Она появилась в элегантном образе и шла под зонтиком. На ней был наряд молочного оттенка, состоявший из длинного платья и жакета-кейпа, белые перчатки и белая обувь.

Почетная императрица Митико / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила небольшой молочной шляпой с вуалью, оптическими очками и жемчужными украшениями: серьгами, ожерельем и изысканной серебряной брошью. В руке Митико держала веер с кисточкой.

Напомним, нынешняя императрица Японии Масако на недавней встрече продемонстрировала аутфит в традиционном японском кимоно персикового цвета с цветочным принтом с перламутрово-золотистым оби с орнаментом.

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