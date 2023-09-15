В элегантном наряде от Schiaparelli и цветочных слингбэках: Джилл Байден продемонстрировала стройную фигуру в Белом доме

Первая леди США имеет у себя в гардеробы немало вещей от Schiaparelli.
Джилл Байден посетила мероприятие в Белом доме по случаю лауреатов Praemium Imperiale 2023 года. Это всемирная премия в области искусства, ежегодно присуждаемая Японской художественной ассоциацией за жизненные достижения в искусстве.
Первая леди выбрала для такого события стильный аутфит. Она надела любимый белоснежный наряд от Schiaparelli с экстравагантными золотыми пуговицами разной формы на блузке. Костюм прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Образ Джилл дополнила белыми слингбэками с цветным цветочным принтом.
Миссис Байден сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс. Лук она дополнила золотыми серьгами, цепочкой, золотыми браслетами, часами и кольцом.
Напомним, на мероприятии также побывала Хиларри Клинтон, которая появилась в удлиненном фиолетовом жакете с разноцветным цветочным принтом и черных брюках.
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