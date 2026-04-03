В элегантном наряде и с дочерьми: 87-летняя королева София посетила мероприятие

Королева София со своими дочерьми – инфантами Еленой и Кристиной посетили торжественное шествие молчания и Святого Христа в Картахене, в Мурсии.

Ольга Кузьменко
Королева София с дочерьми инфантами Кристиной и Еленой

Королева София с дочерьми инфантами Кристиной и Еленой / © Getty Images

Все участники этого шествия, за исключением старшего брата и капеллана, ходят с закрытыми лицами и должны соблюдать молчание, которое обычно сопровождается молчанием публики, наблюдающей за шествием, и сотрудничеством местных владельцев и предприятий, которые выключают свои светящиеся вывески и освещение по мере прохождения шествия.

87-летняя королева София надела черный классический костюм и дополнила образ множеством украшений на шее. У нее была классическая укладка и легкий макияж на лице. Ее взрослые дочери Елена и Кристина также надели черные костюмы в сочетании с белыми рубашками. Все трое они махали собравшейся публике руками, тепло приветствуя.

Королева София с дочерьми инфантами Кристиной и Еленой / © Getty Images

Королева София с дочерьми инфантами Кристиной и Еленой / © Getty Images

Напомним, королева София лишь недавно вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после смерти своей сестры Ирен. Но ее рабочий график весьма насыщенный и плотный. Совсем недавно мы показывали, как София в классическом черном костюме сходила на выставку.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

