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В элегантном наряде с красно-белой окантовкой: посол США в Украине на встрече с Зеленским

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В элегантном наряде с красно-белой окантовкой: посол США в Украине на встрече с Зеленским

Бриджит Бринк и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Бриджит Бринк выбрала для мероприятия стильный образ.

Сегодня, 2 июня, на территории Национального заповедника "София Киевская" президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов США, Молдовы и Индии, которые приступают к работе в Украине.

Посол США Бриджит Бринк на церемонии появилась в элегантном темном костюме с красно-белой окантовкой. Наряд состоял из платья-футляра и жакета без воротника.

Бриджит Бринк / © Сайт президента Украины
Бриджит Бринк / Фото: Сайт президента Украины

Аутфит она дополнила бежевыми туфлями на шпильках, аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Бриджит Бринк / © Сайт президента Украины
Бриджит Бринк / Фото: Сайт президента Украины
Бриджит Бринк и Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины
Бриджит Бринк и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Зеленский был одет в поло, штаны цвета хаки и кроссовки.

Бриджит Бринк и Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины
Бриджит Бринк и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

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