В элегантном наряде, жемчугах и на шпильках: Брижит Макрон на Неделе моды в Париже

Первая леди Франции выбрала для своего выхода изысканный наряд.
В Сети появились новые фотографии Брижит Макрон из Парижской недели моды. Первая леди посетила показ фэшн-шоу Dior. Она сидела в первом ряду.
Жена президента продемонстрировала на показе элегантный аутфит. На ней было черное короткое платье и жакет в гусарском стиле, украшенный на воротнике двумя жемчужинами. Обута она была в черные замшевые остроносые туфли на шпильках.
На шее у Брижит была золотая цепочка и жемчужное ожерелье с тремя нитями, на запястьях – золотая цепочка с жемчугом и часы с черным ремешком, а на пальцях – бриллиантовые кольца.
Объемная укладка и макияж смоки-айс завершили лук госпожи Макрон.
Напомним, Брижит Макрон в платье Louis Vuitton со стильным поясом встречала гостей у Елисейского дворца.
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