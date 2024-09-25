В элегантном наряде, жемчугах и на шпильках: Брижит Макрон на Неделе моды в Париже

В Сети появились новые фотографии Брижит Макрон из Парижской недели моды. Первая леди посетила показ фэшн-шоу Dior. Она сидела в первом ряду.

Жена президента продемонстрировала на показе элегантный аутфит. На ней было черное короткое платье и жакет в гусарском стиле, украшенный на воротнике двумя жемчужинами. Обута она была в черные замшевые остроносые туфли на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

На шее у Брижит была золотая цепочка и жемчужное ожерелье с тремя нитями, на запястьях – золотая цепочка с жемчугом и часы с черным ремешком, а на пальцях – бриллиантовые кольца.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Объемная укладка и макияж смоки-айс завершили лук госпожи Макрон.

Напомним, Брижит Макрон в платье Louis Vuitton со стильным поясом встречала гостей у Елисейского дворца.

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