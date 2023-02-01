В элегантном пальто, брюках цвета кэмел и на шпильках: первая леди Польши приехала в Латвию

Агата Корнхаузер-Дуда появилась на церемонии приветствия в нежном монохромном аутфите.

Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер Дуда прибыли с официальным визитом в Латвию.

Супругов, которые шли, держась за руки, встретил президент Латвии Эгилс Левитс. В президентском дворце в Риге для них устроили церемонию приветствия.

Эгилс Левитс и Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Госпожа Дуда выбрала для такого события красивый монохромный лук. На ней было элегантное пальто цвета кэмел с поясом на талии, прямые брюки со стрелками в тон и кожаные ботильоны на шпильках.

На шее у Агаты был шарф нежного оттенка, а к лацкану пальто она прикрепила изящную золотую брошь.

Агата Корнхаузер-Дуда и Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Госпожа Дуда сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с черными стрелками. Золотые лаконичные серьги завершили нежный образ первой леди.

Анджей Дуда был одет в классическое черное пальто, черные брюки, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, первая леди Польши поддержала украинцев, записав видеообращение к мировому сообществу.

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