В элегантном пальто, брюках цвета кэмел и на шпильках: первая леди Польши приехала в Латвию

Агата Корнхаузер-Дуда появилась на церемонии приветствия в нежном монохромном аутфите.
Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер Дуда прибыли с официальным визитом в Латвию.
Супругов, которые шли, держась за руки, встретил президент Латвии Эгилс Левитс. В президентском дворце в Риге для них устроили церемонию приветствия.
Госпожа Дуда выбрала для такого события красивый монохромный лук. На ней было элегантное пальто цвета кэмел с поясом на талии, прямые брюки со стрелками в тон и кожаные ботильоны на шпильках.
На шее у Агаты был шарф нежного оттенка, а к лацкану пальто она прикрепила изящную золотую брошь.
Госпожа Дуда сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с черными стрелками. Золотые лаконичные серьги завершили нежный образ первой леди.
Анджей Дуда был одет в классическое черное пальто, черные брюки, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, первая леди Польши поддержала украинцев, записав видеообращение к мировому сообществу.
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