В элегантном пальто и брюках не по размеру: новый светский выход принцессы Уэльской

После роскошного вечернего выхода на церемонии BAFTA, Кэтрин облачилась в более повседневный наряд и приехала в организацию, чтобы встретиться с персоналом и жителями.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Oxford House — это семейный дом престарелых, который впервые открыл свои двери для жителей в 1980 году. Принцесса Уэльская во время встречи хочет узнать об использовании в организации передовых интерактивных технологий, используемых для обогащения жизни жителей, а также присоединится к группе, принимающей участие в приготовлении блинов, чтобы отметить Масленицу.

Для сегодняшнего визита Кейт надела синюю водолазку в сочетании с синими широкими брюками-клеш, которые были чуть длиннее, чем нужно. Образ принцесса дополнила маленькой синей сумкой на короткой ручке и длинным пальто верблюжьего цвета от Max&Co, стоимостью 568 долларов и замшевыми лодочками на каблуках. Волосы Кэтрин распустила и зачесала на боковой пробор и сделала дневной макияж.

Визит принцессы Кэтрин включает экскурсию по саду дома, где к ней присоединятся сотрудники и волонтеры.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Немного о брюках, хотим напомнить, что это не первый выход Кэтрин, когда длина штанин неподходящая. В октябре прошлого года Кейт вместе с принцем Уильямом посещала стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне. Тогда принцессы была в винтажном синем жакете от Chanel 1995 года, который она сочетала с классическими черными брюками-клеш от Roland Mouret. Очень длинными брюками. Но, справедливости ради следует сказать, что в этот раз брюки не слишком длинные. Хотя хотелось бы чуть короче.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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