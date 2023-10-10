В элегантном пальто и на шпильках: 70-летняя Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон с официальным визитом посетили Германию. У самолета их встретили канцлер страны Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст.

Эммануэль и Брижит Макроны, Олаф Шольц и Бритта Эрнст / Фото: Associated Press

Фотографы также запечатлели их во время круиза через порт Гамбурга.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала для своего аутфита темно-синее пальто и черное платье до колен, которые скомбинировали с замшевыми туфлями в тон. На шее у нее был полосатый шарф в сине-фиолетовых оттенках.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Брижит сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс. Руки она украсила бриллиантово-сапфировыми кольцами.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон академию хип-хопа в Гамбурге посетила в стильном черном тренче в едва заметную полоску и черных прямых штанах со стрелками.

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