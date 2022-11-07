В элегантном пальто и на шпильках: Брижит Макрон на траурной церемонии в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон побывали на церемонии чествования покойного французского художника-абстракциониста Пьера Сулажа, состоявшейся в Лувре в Париже.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции предстала там в траурном образе total black. На ней было элегантное пальто, платье до колен и туфли на шпильках. Лук она дополнила черной сумочкой.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. На руках у нее были кольца, одно из которых первая леди почти никогда не снимает – массивное с синими камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классическое черное пальто, костюм и белую рубашку.

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