В элегантном пальто и на высоких каблуках: Юлия Тимошенко почтила память жертв Бабьего Яра

В элегантном пальто и на высоких каблуках: Юлия Тимошенко почтила память жертв Бабьего Яра

Лидер партии "Батькивщина" в образе total black вышла в свет.

Сегодня, 29 сентября, в День памяти трагедии Бабьего Яра Юлия Тимошенко посетила мемориал Холокоста. Она почтила память жертв и положила к мемориалу красные розы.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Нардеп появилась в изысканном образе total black. На ней было элегантное пальто с черными пуговицами и воротником-стойкой, из под которого выглядывало платье длины миди, капроновые колготы и лакированные туфли на высокой платформе и шпильках.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Владимировна сделала себе аккуратную прическу, которой не изменяет последнее время, — собрала волосы в низкий хвост и положила его на одну сторону. На лице у политика был нежный макияж, а в ушах — лаконичные серьги.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Напомним, в минувшие выходные Тимошенко вместе с дочерью Евгенией и внучкой Евой сходила в театр. Для культурного отдыха нардеп выбрала стильное белое двубортное пальто с серебряными пуговицами, черную водолазку и белую юбку-карандаш. Аутфит Юлия Владимировна дополнила черными туфлями на шпильках с кремовыми носками.

Юлия Тимошенко/Facebook Юлии Тимошенко

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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