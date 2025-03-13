В элегантном пальто и с очень особенной брошью: принцесса Анна надела украшение, подаренное королевой Елизаветой II

Королевская принцесса Анна недавно посетила церемонию по случаю Дня Содружества в Лондоне вместе с членами своей семьи.

Принцесса Анна приехала на службу в зеленом пальто, которое носит с 2013 года, и шляпе с широкими полями. А на пальто у нее была пришпилена большая золотая брошь, которая и привлекла внимание.

Это эффектное украшение находилось в коллекции Анны на протяжении десятилетий — с 1973 года, когда оно было подарено ей ее матерью, покойной королевой Елизаветой II, в качестве свадебного подарка после того, как Анна вышла замуж за своего первого мужа, капитана Марка Филипса.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Ювелирный эксперт Максвелл Стоун из Steven Stone сказал: "Принцесса Анна носила большую бриллиантовую брошь с желтым золотом, которую идентифицировали как ее сталактитовую брошь. Созданная Эндрю Гримой, она находилась в ее шкатулке с драгоценностями с 1973 года. Это особенно сентиментальная вещь для Анны, поскольку она получила ее от матери в качестве свадебного подарка, когда она связала себя узами брака со своим первым мужем, капитаном Марком Филлипсом. Я бы оценил ее стоимость в 16 000 фунтов стерлингов", - говорится в сообщении, цитирует его издание express.co.uk.

Брошка принцессы Анны / Фото: Associated Press

Поклонники королевской семьи похвалили принцессу в социальных сетях, "Приятно видеть эту брошь на виду", "Брошь, которую она сегодня носила на лацкане, очень интересна!", - говорится в сообщениях.

Прирнцесса Кейт и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Напомним, кроме принцессы Анны на службе внимание привлекла заместитель премьер-министра Кира Стармера - Анджела Рейнер, которая появилась в Вестминстерском аббатстве в луке, который конкурировал с аутфитом принцессы Уэльской.

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