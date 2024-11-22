В элегантном пальто и платья-футляре: Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции сопровождает мужа во время официальной поездки в Чили.

Президент Франции Эммануэль Макрон и супруга Брижит Макрон приехали с официальным визитом в Чили. У дворца Ла Монеда в Сантьяго их встретил президент Чили Габриель Борич.

Первая леди предстала там в красивом монохромном образе. На ней было элегантное темно-синее пальто и такого же цвета платье-футляр, в котором она продемонстрировала стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит дополнила аутфит темно-синими кожаными туфлями на шпильках. Лук Макрон дополнила париком, макияжем смоки-айс, лаконичными серьгами-кольцами, цепочкой с символами Louis Vuitton и кольцами с камнями.

На Эммануэле был темно-синий классический костюм, белая рубашка, темно-синий галстук и черные туфли.

Напомним, в аэропорту Чили Брижит Макрон вышла из самолета в белоснежном двубортном пальто, черных брюках-клеш и черной обуви на грубой подошве.

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