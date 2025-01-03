В элегантном пальто и плиссированной юбке: Джилл Байден с мужем вернулась с каникул в Белый дом

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись в Вашингтон с рождественско-новогодних каникул. Фотографы запечатлели, как супруги шли по Южной лужайке в Белый дом.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в элегантное пальто, из-под которого виднелась черная плесированная юбка. Аутфит она дополнила синим шарфом, черными кожаными перчатками и черными замшевыми сапогами на удобных каблуках. В руке Джилл несла черную замшевую сумку.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Жена президента сделала укладку с локонами, надела на лицо черные очки и украсила уши золотыми серьгами-цветками.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президент был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белую рубашку, галстук с принтом, которые он дополнил черными туфлями и любимыми очками-авиаторами.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден продемонстрировала женственный образ в платье с флористическим принтом и слингбэками цвета металлик.

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