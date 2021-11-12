В элегантном пальто и рубашке с запонками: Юлия Тимошенко попробовала мясо

Политика угостили на Западной Украине полесскими вкусностями.

Юлия Тимошенко посетила Западную Украину с рабочим визитом. Там народного депутата угощали мясными вкусностями.

Политик опубликовала на своей странице в Facebook видео, как она пробует украинское сыровяленое мясное блюдо — полесский мацик. Юлии Владимировне пришлось по вкусу мясо.

"Очень вкусно. Просто супер!", – сказала нардеп.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

"Done! Мацик наш! Можно возвращаться домой. Прощай, Полесье…", — написала Тимошенко под видео.

Одетая политик была в черное элегантное пальто, под которым на ней была белая рубашка с изысканными серебряно-черными запонками.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит Юлия Владимировна дополнила любимой прической, макияжем смоки-айс, очками в черной оправе и серьгами-кольцами.

Ранее политик показала фото, сделанное в самолете в аэропорту "Борисполь" перед вылетом во Львов.

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