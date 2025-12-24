- Дата публикации
Категория
Общество
79
1 мин
В элегантном пальто и с красивой прической: председатель Бундестага Юлия Клекнер на церемонии в Берлине
Бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии в женственном образе появилась на мероприятии у Бранденбургских ворот.
Председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в церемонии зажжения ханукальных свечей у Бранденбургских ворот в Берлине. От раввина Иегуды Тейхталя она получила ханукальный менор.
Клекнер появилась там в элегантном светло-бежевом пальто с поясом. Свой аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с нежно-розовым блеском на губах. Уши Юлия украсила серьгами с молочными камнями.
