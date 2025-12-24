В элегантном пальто и с красивой прической: председатель Бундестага Юлия Клекнер на церемонии в Берлине

Юлия Клекнер / © Getty Images

Председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в церемонии зажжения ханукальных свечей у Бранденбургских ворот в Берлине. От раввина Иегуды Тейхталя она получила ханукальный менор.

Клекнер появилась там в элегантном светло-бежевом пальто с поясом. Свой аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с нежно-розовым блеском на губах. Уши Юлия украсила серьгами с молочными камнями.

