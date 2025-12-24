ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В элегантном пальто и с красивой прической: председатель Бундестага Юлия Клекнер на церемонии в Берлине

Бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии в женственном образе появилась на мероприятии у Бранденбургских ворот.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Юлия Клекнер

Юлия Клекнер / © Getty Images

Председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в церемонии зажжения ханукальных свечей у Бранденбургских ворот в Берлине. От раввина Иегуды Тейхталя она получила ханукальный менор.

Клекнер появилась там в элегантном светло-бежевом пальто с поясом. Свой аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с нежно-розовым блеском на губах. Уши Юлия украсила серьгами с молочными камнями.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия Клекнер / © Getty Images

Напомним, Юлия Клекнер ошеломила роскошным образом в зеленом платье на музыкальном фестивале.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie