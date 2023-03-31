В элегантном пальто и с крокодиловой сумкой: королева Камилла продемонстрировала новый образ в Берлине

Супруга британского монарха показала, как сочетать удобство и элегантность в одном образе.
Король Великобритании Чарльз III и его супруга - королева-консорт Камилла - прибыли в Германию с трехдневным государственным визитом. Программа у королевских особ насыщения, и на второй день их пребывания в Берлине супруги посетили несколько мест.
В частности, Чарльз III выступил перед парламентом Германии и в своей речи, которая стала исторической, вспомнил о войне в Украине и заявил, что она "угрожает безопасности Европы".
После этого Чарльз и Камилла посетили продовольственный рынок Виттенбергплац.
Также королева-консорт в сопровождении первой леди Эльке Бюденбендер посетила Комическую оперу, а Чарльз тем временем посетил эко-деревню Oekodorf Brodowin и центр для беженцев, поддерживающий украинцев, перемещенных в результате войны.
Для столь богатого на события дня 75-летняя Камилла выбрала удобные коричневые замшевые туфли на широком каблуке от бренда Eliot Zed, которые сочетала с модной сумкой-портфелем от Aspinal of London, которая была выполнена под крокодиловую кожу, имела небольшую ручку и застежку спереди.
Также на королеве было легкое платье с леопардовым принтом, черное классическое пальто и множество ювелирных украшений, среди которых мы разглядели брошку в виде клевера от Van Cleef & Arpels, ее любимый браслет, который она никогда не снимает, серьги и золотое колье.
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