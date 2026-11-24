Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Ее Величество поделилась несколькими снимками с мероприятия в своем Instagram.

«Сегодня мы встретились с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и первой леди Зироат Мирзиёевой. Мы очень рады принимать вас в нашей любимой Иордании», - гласит подпись под фото.

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Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева облачена в приталенное пальто в пол черного цвета с четко очерченными плечами, отложным воротником, асимметричной застежкой на пуговицы и высоким разрезом спереди. На лацкане ее пальто пришпилена цветочная брошка, в руках королева держит кожаную сумку-хобо в форме полумесяца от французского бренда Maison Nodie's красивого оттенка бордо и обута в черные лаковые туфли-лодочки на каблуках.

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Длинные каштановые волосы Рании уложены мягкими объемными волнами, а на лице у нее выразительный макияж и солнцезащитные очки.

Король Абдалла II надел синий классический костюм, белоснежную рубашку и бордовый галстук, явно подобранный в тон сумки его супруги. Также в нагрудном кармане пиджака короля был белый платок.

Королева Рания с первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно мы показывали, как королева Рания и ее невестка - принцесса Раджва - устроили модное соревнование на открытии иорданского парламента.

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