В элегантном пальто и с сумкой Prada: княгиня Шарлин с семьей посетила праздник в Монако

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин с принцем Жаком и принцессой Габриэллой присутствовали на церемонии Святой Девоты в Монако.

Святая Девота — покровительница Княжества Монако и французского средиземноморского острова Корсика. Каждый год, 27 января, члены княжеской семьи отмечают День памяти святой Девоты — один из государственных праздников Монако.

Шарлин продемонстрировала на публике новый элегантный образ, надев однобортное серое пальто из шерсти с шевронным узором от Dolce&Gabbana, стоимостью 3450, под пальто у нее была черная водолазка и обула княгиня высокие кожаные черные сапоги на каблуках от Gianvito Rossi. Образ Шарлин завершала лаконичная маленькая сумка Prada и минималистичные серьги-пусеты с бриллиантами, а также легкий макияж и волосы, собранные в низкую прическу.

Князь Альбер II надел темно-синее пальто и серые брюки, а у него на шее был клетчатый шарф в «стиле принцессы Уэльской«, которая в последнее время полюбила клетчатые узоры.

Принц Жак — наследник монакского престола и принцесса Габриэлла — также выглядели очень стильно и были в синих одеяниях.

Княгиня Шарлин с детьми Габриэллой и Жаком / © Getty Images

Напомним, на днях Шарлин отпраздновала 48-летие и мы собрали для вас самые интересные факты о ней.