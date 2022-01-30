В элегантном пальто и с желтыми цветами: Марина Порошенко приняла участие в памятном мероприятии

В элегантном пальто и с желтыми цветами: Марина Порошенко приняла участие в памятном мероприятии

Экс-первая леди Украины почтила память героев битвы под Крутами.

Марина Порошенко приняла участие в церемонии чествования памяти героев Крут.

Бывшая первая леди возложила букет желтых цветов к памятному кресту героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Фотографии с памятного мероприятия она выложила на своей странице в Instagram.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Анатольевна появилась там в черном элегантном двубортном пальто, из-под которого выглядывал серый свитер с высокой горловиной и черная юбка миди, и в черных кожаных сапогах. Свой аутфит она дополнила черными перчатками.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Волосы экс-первой леди были уложены в аккуратную прическу, на лице был нежный макияж, а в ушах - лаконичные жемчужные серьги.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Госпожа Порошенко вместе с фото опубликовала длинный пост.

"Бой под Крутами – это трагическая и вместе с тем чрезвычайно героическая страница украинской истории. Символ патриотизма и жертвенности в борьбе за независимость Украины.

Ведь благодаря смелости, мужеству и героизму нескольких сотен студентов и гимназистов в январе 1918 года на целых 4 дня было остановлено большевистское нашествие на Киев. Именно их подвиг дал возможность заключить Берестейский мирный договор и спасти молодое государство – Украинскую Народную Республику.

Память о тех временах чрезвычайно важна для нас нынешних. Ведь сегодня, как и больше века назад, наш северный сосед применяет против народа Украины и украинской государственности такие же методы информационной войны, пытается выдать ситуацию в Украине как внутренний гражданский конфликт, ведет вооруженную агрессию.

К сожалению, тогда большевикам довольно быстро удалось реализовать свои варварские планы и поработить Украину на долгие кровавые десятилетия – с миллионами расстрелянных и уставших голодом украинских граждан.

Поэтому сегодня у нас точно нет права на подобные ошибки. И должны стать едиными и объединенными в противодействии угрозам, чтобы отстоять украинскую государственность и европейское будущее нашей Украины!

Слава Украине! И слава украинским героям!" - написала Порошенко.

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