В элегантном пальто и сапогах на высоком каблуке: Юлия Тимошенко в роскошном образе сходила в церковь

В элегантном пальто и сапогах на высоком каблуке: Юлия Тимошенко в роскошном образе сходила в церковь

Народная депутат поздравила украинцев с Новым годом.

Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram видео, на котором она заходит в церковь, ставит свечу и молится за радость, единство, достаток, здоровье, мудрость и силу украинцев.

Политик поздравила всех с Новым годом и сказала, что все будет хорошо.

"Каждый новый год мы смотрим в будущее с надеждой и новыми надеждами. Такова природа человека: верить в то, что будет лучше, будет легче, будет счастливее… И это нормально, это хорошо. Вера в лучшие времена, в лучшую судьбу, лучше будущее – это не просто наши пожелания, это энергия, которая дает силы дышать и жить…

Поэтому, как бы нам ни казалось тяжело, грустно, серо – верьте! Верьте в лучшее, верьте в чудеса, верьте в своих друзей и родных, верьте в себя, верьте в Любовь! И тогда совершенно точно – все будет хорошо! С Новым годом!" – написала в посте Юлия Владимировна.

В видео нардеп предстала в роскошном нежном образе total white. На ней было элегантное пальто, водолазка, юбка миди и сапоги на высокой платформе и каблуке. Аутфит госпожа Тимошенко дополнила низким хвостом и нежным макияжем.

Напомним, Юлия Владимировна поздравила христиан западного обряда с Рождеством. Она выложила фото, на котором позировала в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и пышными рукавами от украинского дизайнера Юли Магдич. Талию нардеп подчеркнула белым поясом.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

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