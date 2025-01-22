В элегантном пальто и уже без шляпы: Мелания Трамп сходила на службу в собор

Первая леди США вместе с мужем и семьей приняла участие в национальном молебене.

Вчера 21 января Дональд и Мелания Трамп вместе с другими членами семьи побывали на службе в Вашингтонском национальном соборе.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в элегантном черном пальто и черном платье. Аутфит она дополнила прической с мягкими локонами и легким макияжем смоки-айс.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Дональд Трамп был одет в черное пальто, черный костюм, белую рубашку и красный галстук.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на инаугурацию мужа надела элегантное черное пальто от бренда Adam Lippes, блузку цвета слоновой кости и юбку. На голове у нее была черная шляпа-канотье с белой полоской от бренда Eric Javits, которая полностью прикрывала ей глаза.

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