В элегантном пальто и с кольцом на два пальца: Елена Зеленская с мужем посетила Черкасскую область

В элегантном пальто и с кольцом на два пальца: Елена Зеленская с мужем посетила Черкасскую область

Первая леди Украины во время рабочей поездки с мужем продемонстрировала новый стильный аутфит.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской сейчас находятся с рабочим визитом в Черкасской области.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Они почтили память Тараса Шевченко, возложив к могиле Кобзаря на Тарасовой горе цветы.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Президентская чета также посетили новый современный культурный центр "Шевченко HUB", который расположен в Каневе.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Еще им провели экскурсию на выставке вышитых полотенец Приднепровья ХХ — начале XI века. На ней представлена коллекция обрядовых и декоративных полотенец из фонда Музея украинского рушника.

Зеленские также осмотрели новый сквер и спортивную площадку вблизи "Шевченко HUB".

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Первая леди для этой поездки выбрала элегантное черное пальто с черным кожаным поясом на талии. Из-под пальто выглядывало трикотажное белое платье длины миди.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Аутфит Елена дополнила черными кожаными сапогами. На шее у нее был ажурный кремовый платок.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Волосы госпожа Зеленская собрала в элегантную прическу и сделала нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги. К пальто она прикрепила жемчужную брошь. Ее руку украшало интересное кольцо на два пальца.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Владимир Зеленский был одет во все черное: пальто, костюм, водолазку и туфли.

Читайте также:

В гранатовом пальто и с сумкой-багетом: Елена Зеленская на памятной церемонии

С акцентом на белом воротнике: новый изысканный образ Елены Зеленская

Что-то новенькое: Елена Зеленская пришла на встречу с журналистами в саламандровой рубашке

Елена и Владимир Зеленские посетили Черкасскую область (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку