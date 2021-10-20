В элегантном пальто и с кольцом на два пальца: Елена Зеленская с мужем посетила Черкасскую область

Первая леди Украины во время рабочей поездки с мужем продемонстрировала новый стильный аутфит.
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской сейчас находятся с рабочим визитом в Черкасской области.
Они почтили память Тараса Шевченко, возложив к могиле Кобзаря на Тарасовой горе цветы.
Президентская чета также посетили новый современный культурный центр "Шевченко HUB", который расположен в Каневе.
Еще им провели экскурсию на выставке вышитых полотенец Приднепровья ХХ — начале XI века. На ней представлена коллекция обрядовых и декоративных полотенец из фонда Музея украинского рушника.
Зеленские также осмотрели новый сквер и спортивную площадку вблизи "Шевченко HUB".
Первая леди для этой поездки выбрала элегантное черное пальто с черным кожаным поясом на талии. Из-под пальто выглядывало трикотажное белое платье длины миди.
Аутфит Елена дополнила черными кожаными сапогами. На шее у нее был ажурный кремовый платок.
Волосы госпожа Зеленская собрала в элегантную прическу и сделала нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги. К пальто она прикрепила жемчужную брошь. Ее руку украшало интересное кольцо на два пальца.
Владимир Зеленский был одет во все черное: пальто, костюм, водолазку и туфли.
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